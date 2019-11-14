İnönü’de Mehmetçik Çeşmesi açıldı

Eskişehir İnönü ilçesinde hayırsever bir vatandaş tarafından yapılan Mehmetçik Çeşmesi dualarla açıldı.

Eskişehir İnönü ilçesi tarım arazileri bölgesinde bulunan Kömürlük mevkiinde Mehmet Karadağ isimli hayırsever bir vatandaş tarafından yapımı gerçekleştirilen, çevre düzenlemesi ise İnönü Belediyesi tarafından tamamlanan Mehmetçik Çeşmesi’nin açılışı dualarla gerçekleştirildi. İnönü Kaymakamı Burak Çimşir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, İnönü Müftüsü Şenol Şahin, Muhtarlar ve çok sayıda ilçe sakininin katılımı ile gerçekleştirilen çeşme açılışında Kur’anı Kerim tilaveti yapıldı Mevlidi Şerif okundu ve dualar edildi.

Duaların okunmasının ardından İnönü Kaymakamı Burak Çimşir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve muhtarlar ile birlikte açılışı gerçekleştirilen Mehmetçik Çeşmesinin yanına çınar ağacı fidanı dikilerek tören tamamlandı.

ESKİŞEHİR 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:51

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.