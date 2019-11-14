Bakan Varank Sivrihisar’ı ziyaret etti

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin Kaymaz Altın Madeni'ni ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada gerçekleştirdiği toplantının ardından Sivrihisar’a geçerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ile birlikte tarihi yerleri gezen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti. Tarihi Ulu Camiyi gezen Bakan Varank, Sivrihisar ilçesinin çok güzelleştiğini ve Başkan Hamid Yüzügüllü’nün başarılı işlere imza attığını belirtti.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ise, Sivrihisar’ı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a günün anısına ilçenin sembolü Nasreddin Hoca’nın minyatür heykelini takdim etti.

ESKİŞEHİR 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:08

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