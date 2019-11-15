Gazeteciye saldırıya kınama

Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam’a önceki sabah yapılan saldırı Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından kınandı.

Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Yazdığı bir yazıdan dolayı arkadaşımızın saldırıya uğraması son derece çirkin ve basın özgürlüğüne yapılmış bir saldırıdır. Saldırganın hemen yakalanması sevindiricidir, ancak onu bu saldırıya azmettirenlerin de ortaya çıkarılması gerekir. Emniyet Müdürlüğümüzün bu konuda titiz bir çalışma içerisinde olduğunu biliyor, azmettirenlerin de en kısa sürede ortaya çıkarılarak gereken cezayı alacaklarına inanıyoruz. Arkadaşımız Hakkı Sağlam’a ve basın camiasına geçmiş olsun diliyoruz” denildi.

ESKİŞEHİR 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:08

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