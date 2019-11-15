Vali Çakacak, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan’ı kabul etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan’ı makamında kabul etti.

Türkiye’nin daha çok kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayan herkese teşekkürlerini ileten Vali Çakacak, devletimizin esnaf ve sanatkârlara büyük önem verdiğini belirtti. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan’ı Eskişehir’de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Müdür Erkan ise, ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak’a teşekkürlerini iletti.

ESKİŞEHİR 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:08

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