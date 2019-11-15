Eskişehir´de FETÖ şüphelisi tutuklandı

ESKİŞEHİR'de hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen özel sektör çalışanı Ö.U., saklandığı evde yakalandı, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli cep telefonu program `ByLock´ kullandığı tespit edilen özel sektör çalışanı Ö.U. hakkında gözaltı karar verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, savcılık talimatıyla Ö.U.´nun saklandığı eve baskın yaptı. Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi Ö.U. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece `terör örgütüne üye olma´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
ESKİŞEHİR
15 Kasım 2019 Cuma
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