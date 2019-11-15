Espark’tan yeni yılda hediye karnavalı

Eskişehir’in yaşam ve cazibe merkezi Espark Alışveriş Merkezi, gerçekleştirdiği yeni yıl kampanyasıyla bir kişiye Mercedes armağan ediyor.

Eskişehir’in buluşma noktası Espark Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerine birbirinden özel hediyeler kazandırmaya devam ediyor. 15 Kasım 201915 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecek yeni yıl kampanyasıyla Espark, bir kişiye MercedesBenz A 180d Style 2019 model otomobil, bir kişiye Samsung Note10 cep telefonu, bir kişiye iPhone 11 64 GB, iki kişiye ise Samsung 55RU7100 4K UHD TV hediye ediyor. Yeni yıl çekilişine katılmak isteyenlerin Espark mağazalarından aynı gün içerisinde toplam 150 TL ve üzeri alışveriş yaparak, kampanya masasına gelerek alışveriş fişlerini beyan etmeleri ve çekiliş formunu doldurmaları yeterli oluyor.

ESKİŞEHİR 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:50

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.