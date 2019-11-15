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Eskişehir Düşünce Okulu faaliyetlerini arttırmak için protokol imzalandı Eskişehir Valisi Özdemir ...

İHA

Eskişehir Düşünce Okulu faaliyetlerini arttırmak için protokol imzalandı Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak; “Sizler tarihin şafağından beri var olan bir milletin evlatlarısınız” Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı; “Düşünce okulu entelektüel boyuta önemli oranda katkı sağlayacak bir faaliyet” Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı; “Bugüne kadar 64 atölye çalışması gerçekleştirildi”

2017 yılından itibaren Türk Dünyası Vakfı bünyesinde etkinlik gösteren Eskişehir Düşünce Okulu faaliyetlerini arttırmak için Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalandı.
Türk Dünyası Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir Düşünce Okulu, gerçekleştirdiği atölyelere öğrenci sayısını arttırmak ve daha fazla kişiye ulaşmak amacıyla Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Dünyası Vakfı bir protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile bundan sonraki faaliyetlerde birlikte hareket edecek olan kurumlar, Gazi Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi’nde bir toplantı gerçekleştirdi. Düzenlenen toplantıya Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Hakan Cırıt katıldı.

“Düşünce okulu entelektüel boyuta önemli oranda katkı sağlayacak bir faaliyet”
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan tören, öğrencilerin hazırladığı slayt gösterisi ile devam etti. Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı’nın düşünce okulunun öneminden bahsederken, “Bu düşünce okulunun önemi bizim açımızdan şöyle bir şey ifade ediyor. Özellikle burada değerli öğrencilerimize söylemek istiyorum. İlerde kendi çocuklarımı ben sizlere emanet edeceğim. Üç tane çocuğum var. Sizler ne kadar iyi olursanız kendi neslimi de güvende hissedecek şekilde teslim ederim. Gözüm arkada kalmaz hoca olarak, baba olarak, bir rektör olarak. O nedenle sizlere yanlış yapılmasına müsaade etme lüksümüz yok. Sizlerin çok çok iyi olması, bizden kat ve kat üstün olmanız gerekmektedir. Siz bizlerden de zekisiniz. Gelecek açısından da Türklere çok sağlam bir ışık saçıyorsunuz. On nedenle sizlerin çok entelektüel ve gönüllü olmanız gerekiyor. Düşünce okulu da bu entelektüel boyuta önemli oranda katkı sağlayacak bir etkinlik ve faaliyet. O nedenle bizim için sonsuz bir önem arz ediyor” dedi.

“Bugüne kadar 64 atölye çalışması gerçekleştirildi”
Bugüne kadar 64 atölye çalışması gerçekleştirildiğini söyleyen Prof. Dr. Nabi Avcı, “Anadolu Üniversitemiz, Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Türk Dünyası Vakfı bundan sonraki faaliyetlerde birlikte hareket etmek üzere bir protokol imzalayacaklar. Şimdiden hayırlı olsun. Vakfımız özellikle öncelikle Eskişehir’deki öğrenci kardeşlerimize, orta öğretim ve lise öğrencilerine yönelik Eskişehir Düşünce okulunu başlattı. Bugüne kadar 64 atölye çalışması gerçekleştirildi ve 8 ziyaret yapıldı” ifadelerini kullandı.

“Sizler tarihin şafağından beri var olan bir milletin evlatlarısınız”
Bugün Eskişehir Düşünce Okulu’nun protokol töreninde sevgili gençlerimiz ile birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çocuklarımız bizim göz bebeğimiz. Hepiniz sevgili çocuklar altın değerindesiniz bizim için. Sizler tarihin şafağından beri var olan bir milletin evlatlarısınız ve o büyük milletin, Anadolu’daki son devleti olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin evlatlarısınız. Siz bu tür çalışmalarla, bu tür faaliyetlerle geleceği şekillendireceksiniz. Sizler bu milletin evlatları olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin evlatları olarak kendinizi çok iyi yetiştirmek durumundasınız.

ESKİŞEHİR

15 Kasım 2019 Cuma

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