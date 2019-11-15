ESO'dan kınama

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu, gazeteci Hakkı Sağlam'a yapılan saldırıyı kınadı.

Yapılan açıklamada, "Doğru bilgiyi en hızlı şekilde ulaştırmak üzere fedakârca çalışan, gerçekleri araştıran ve bunları haberleştirerek bizlerle paylaşan gazetecilerimiz önemli bir görevi de yerine getirmektedir. Tüm bunları yaparken gerekçesi ne olursa olsun görevi habercilik olan ve dün menfur bir saldırıya uğrayan Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam'a yapılanlar kabul edilemez. Emniyet güçlerimizin bunu yapanları en kısa sürede bulacağına olan inancımızda tamdır. Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulları olarak şiddetin her türlüsünü kınıyoruz. Sayın Sağlam’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

ESKİŞEHİR 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:08

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