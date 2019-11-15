Tazelenme Üniversitesi öğrencileri Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi’ni gezdi

Anadolu Üniversitesi işbirliği ile Eskişehir’de eğitimlere başlayan Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, Sazova’da bulunan Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi’ni gezdi.

Gezide öğrencilere rehberler tarafından Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi tanıtıldı. Gezinin ardından öğrencilere Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi Amfisi’nde türkü dinletisi ve çay ikramı yapıldı. Türkü dinletisine öğrenciler de eşlik etti. Tazelenme Üniversitesi ile kurulan tanıtım standı sayesinde tanıştığını belirten Mehmet İrfan Barlas, “Tazeleneme Üniversitesinin başlayacağını açılan stanttan öğrendim. Orada broşür dağıtılıyordu. O tanıtım vasıtasıyla eşimle beraber buraya kayıt olduk. İyi ki de kayıt olmuşuz, çok memnun kaldık. Bugünkü gezi de bizim için sürpriz oldu. Eskişehir’de yaşamamıza rağmen burayı hiç gezmemiştik. Bu gezi burayı görmemize vesile oldu. Üniversitemizden çok memnunuz. Hem bizi değişik insanlarla tanıştırıyor, hem de güzel bilgiler öğrenmemizi sağlıyor. Devamsızlık yok, dört sene devam edeceğiz” dedi.



Erkut Çatalyürekli: “Her şeyden önce burada çok iyi dostluklar edindik”

Tazelenme Üniversitesi öğrencisi Erkut Çatalyürekli, Devlet Su İşleri Müdürlüğünden jeoloji mühendisi olarak emekli olduğunu dile getirerek “Şu anda 68 yaşındayım. Her şeyden elimi ayağımı çekmişken, bu gruba katılarak yaşama yeniden döndüm. Öğretim üyelerimizin de bize karşı olan tavırları çok iyi. Kendi çocuklarımız gibi bizimle ilgileniyorlar. Öğretmenlerimizle aramızda son derece mükemmel bir dostluk ilişkisi oluştu. Gerek rektör hocamıza, gerek öğretim üyelerimize ve emeği geçen herkese minnettarız” diye belirtti.

Tazelenme Üniversitesi öğrencisi Hüseyin Pektaş ise “Yazın ön kayıt yaptırdık. Eylül ayında da kesin kaydımızı yaptırarak okulumuza başladık. Burada hayata daha farklı yönlerle, daha iyimser bakmayı öğrendik. Burada bize değer verildiğini hissettik. Sanki mutluluğa bir adım daha yaklaşmış gibi hissediyoruz. Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezine gelerek burada bilmediğimiz, görmediğimiz şeyleri öğrendik” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:08

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