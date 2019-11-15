ÇGD saldırı olayını kınadı

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi, Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam’a iş yerine gittiği esnada yapılan saldırı olayı kınandı.

Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam’ı ziyaret eden Yönetim Kurulu adına basın açıklamasını Şube Başkanı Can Hacıoğlu yaptı. Hacıoğlu, “Basın sektörü daralıyor. İşsizlik oranı bütün sektörler içerisinde en yüksek seviyeye çıktı. Bu şartlar da geriye kalan gazeteciler iyi gazetecilik yapmaya çalışıyor. Gazetecilik bir kamu görevidir aynı zamanda” dedi.

Gazetecinin kamuyu aydınlatmanın birinci görevi olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, “Gazeteci bunları yaparken de zaman zaman saldırıya uğruyor. Hakkı Sağlam’a da geçmiş olsun diliyoruz. Eskişehir polisinin bu saldırganlardan birini yakaladığını haber aldık. Yakalamakla yetinmeyerek olayların arkasında ne olduğunu ortaya çıkaracağına inanıyoruz. Sağlam’ın arkasında Eskişehir basını ve gazeteciler vardır” ifadelerini kullandı.

Ziyaret için ÇGD yönetimine ve Hacıoğlu’na teşekkür ederek sözlerine başlayan Sağlam ise, “Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu ciddi bir olay. Bu benim şahsıma ve Hakkı Sağlam’a yapılan bir saldırı değildir. Basın özgürlüğüne ve gazeteciliğe yapılmış bir saldırıdır. Birilerinin işlerine çomak soktuk ki onlar da bir tetikçi göndermişler. Akılları sıra gözdağı vermeye çalışıyorlar. Boşuna uğraşıyorlar. 32 yıllık meslek hayatımızda bu tür çakalla çok karşılaştık. Allahtan başka da kimseden korkmadık. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:50

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.