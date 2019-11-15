Başkan Ataç Döğerliler ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Döğerliler Derneği üyesi vatandaşlar ile bir araya geldi.

Başkan Ataç, son olarak Eskişehir Döğerliler Derneği’nde dernek üyesi vatandaşlar ile bir araya geldi. Buluşmaya Başkan Ataç ile birlikte Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel de katıldı. Toplantıda Eskişehir Döğerliler Derneği Başkanı Ahmet Karavil her iki belediye başkanına da derneğe verdiği katkılardan ötürü teşekkür ederek çiçek takdim etti. Başkan Ataç da Eskişehir’de yaşayan Döğerlilerin kent yaşamına önemli değerler kattığını ifade ederek Karavil’e teşekkür etti. Buluşmada Başkan Ataç ve Başkan Demirel ile dernek üyeleri uzun süre sohbet etti.

ESKİŞEHİR 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:08

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