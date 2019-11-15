OMEK’te ebru sanatının incelikleri anlatılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

OMEK’te ebru sanatının incelikleri anlatılıyor

İHA

Odunpazarı Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (OMEK) yer alan Ebru Atölyesinde, kadınlara ebru sanatının incelikleri anlatılıyor.

OMEK’te ebru sanatının incelikleri anlatılıyor

Odunpazarı Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (OMEK) yer alan Ebru Atölyesinde, kadınlara ebru sanatının incelikleri anlatılıyor.
Osmanlı'da ustaçırak usulü ile öğrenilen ebru sanatı, OMEK’te kadınlara öğretiliyor. Kadınlar, kitreyle yoğunlaştırılmış su üzerine özel boyalar damlatılarak yapılan atölyelerde hünerlerini gösteriyor. Fırça ve kullanılan boyalarla, önce uygulama tekniklerini teorik olarak öğrenen kadınlar, usta öğreticilerden de ebrunun inceliklerini uygulamalı olarak öğreniyor. Her geçen gün alanlarında daha da profesyonelleşen ebru atölyesi katılımcıları, gerçekleştirdikleri uygulamalarla suda tarihi yaşatıyorlar.
Kadınlar, gerçekleştirilen atölyeler sayesinde Ebru sanatını öğrendiklerini ifade etti. Bu sanatı meslek haline getirerek ev ekonomilerine katkı sunmak istediklerini anlatan kadınlar, kendilerine bu imkânı sağlayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti.

ESKİŞEHİR

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Türkiye'de 5 milyona yakın yabancıya ev sahipliği yapılıyor'
YEREL HABERLER 'Türkiye'de 5 milyona yakın yabancıya ev sahipliği ...
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’tan muhtar ziyareti
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’tan muhtar ...
Başkan Ataç Döğerliler ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Ataç Döğerliler ile buluştu
Eskişehir'de kaçak ve sahte içkiye darbe
YEREL HABERLER Eskişehir'de kaçak ve sahte içkiye darbe
ÇGD saldırı olayını kınadı
YEREL HABERLER ÇGD saldırı olayını kınadı
Tazelenme Üniversitesi öğrencileri Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi’ni gezdi
YEREL HABERLER Tazelenme Üniversitesi öğrencileri Türk Dünyası Bilim ...
ESO'dan kınama
YEREL HABERLER ESO'dan kınama
Eskişehir Türk Ocağı’nda “Türk Ebrusu” konferansı
YEREL HABERLER Eskişehir Türk Ocağı’nda “Türk Ebrusu” konferansı
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı Uşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan 3 şüpheli Adalet Sarayına sevk edildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 ...
Eskişehir Düşünce Okulu faaliyetlerini arttırmak için protokol imzalandı Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak; “Sizler tarihin şafağından beri var olan bir milletin evlatlarısınız” Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı; “Düşünce okulu entelektüel boyuta önemli oranda katkı sağlayacak bir faaliyet” Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı; “Bugüne kadar 64 atölye çalışması gerçekleştirildi”
YEREL HABERLER Eskişehir Düşünce Okulu faaliyetlerini arttırmak için ...
Eskişehir´de FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir´de FETÖ şüphelisi tutuklandı
Eskişehir'de FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER Eskişehir'de FETÖ operasyonu
Espark’tan yeni yılda hediye karnavalı
YEREL HABERLER Espark’tan yeni yılda hediye karnavalı
Başsavcı Çepni’den Başkan Bozkurt’a ziyaret
YEREL HABERLER Başsavcı Çepni’den Başkan Bozkurt’a ziyaret
Vali Çakacak, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan’ı kabul etti
YEREL HABERLER Vali Çakacak, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik ...
Gazeteciye saldırıya kınama
YEREL HABERLER Gazeteciye saldırıya kınama
Serpme kahvaltı israfı 100 milyar lirayı aştı İsrafı önlemek için kahvaltıyı serpmeyin TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal: "İsrafın önlenebilmesi için serpme kahvaltı uygulamasından işletmeleri ve tüketicileri vazgeçmeye davet ediyoruz" "Serpme kahvaltıda mutlaka ayrı ayrı fiyatlandırma olmalı"
YEREL HABERLER Serpme kahvaltı israfı 100 milyar lirayı aştı İsrafı ...
Finlandiya eğitim sistemi Anadolu Üniversitesinde konuşuldu
YEREL HABERLER Finlandiya eğitim sistemi Anadolu Üniversitesinde ...
ESO'da sanayicilere ‘İVME Finansman Paketi’ tanıtıldı
YEREL HABERLER ESO'da sanayicilere ‘İVME Finansman Paketi’ tanıtıldı
Silahla yaralama şüphelisi adliyede Polis ekiplerine de ateş etmişti Şüpheli Kudret K.: "Polis olduklarını bilmiyordum"
YEREL HABERLER Silahla yaralama şüphelisi adliyede Polis ekiplerine ...
Polis olduğunu bilmeden ateş etmiş
YEREL HABERLER Polis olduğunu bilmeden ateş etmiş
Varank: Koza Altın, TMSF bünyesinde yüzde 220 kar etti
YEREL HABERLER Varank: Koza Altın, TMSF bünyesinde yüzde 220 kar ...
İnönü’de Mevlid-i Nebi Haftası programı yapıldı
YEREL HABERLER İnönü’de Mevlid-i Nebi Haftası programı yapıldı
Bakan Varank Sivrihisar’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Varank Sivrihisar’ı ziyaret etti
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X