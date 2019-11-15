OMEK’te ebru sanatının incelikleri anlatılıyor

Odunpazarı Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (OMEK) yer alan Ebru Atölyesinde, kadınlara ebru sanatının incelikleri anlatılıyor.

Osmanlı'da ustaçırak usulü ile öğrenilen ebru sanatı, OMEK’te kadınlara öğretiliyor. Kadınlar, kitreyle yoğunlaştırılmış su üzerine özel boyalar damlatılarak yapılan atölyelerde hünerlerini gösteriyor. Fırça ve kullanılan boyalarla, önce uygulama tekniklerini teorik olarak öğrenen kadınlar, usta öğreticilerden de ebrunun inceliklerini uygulamalı olarak öğreniyor. Her geçen gün alanlarında daha da profesyonelleşen ebru atölyesi katılımcıları, gerçekleştirdikleri uygulamalarla suda tarihi yaşatıyorlar.

Kadınlar, gerçekleştirilen atölyeler sayesinde Ebru sanatını öğrendiklerini ifade etti. Bu sanatı meslek haline getirerek ev ekonomilerine katkı sunmak istediklerini anlatan kadınlar, kendilerine bu imkânı sağlayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti.

ESKİŞEHİR 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:08

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