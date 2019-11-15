Gönüllü Bahçeleri için kura heyecanı

Tepebaşı Belediyesi’nin, vatandaşların doğayla iç içe zaman geçirmesine olanak tanıyan Gönüllü Bahçeleri’nin kura çekiminde heyecanlı anlar yaşandı.

Son olarak Aşağısöğütönü Mustafa Mansız Gönüllü Bahçeleri, Zincirlikuyu Selami Vardar Gönüllü Bahçeleri ve Batıkent Hobi Bahçesi için kura çekimi yapıldı. Noter ve kura heyeti eşliğinde gerçekleştirilen kura çekilişine 350 emekli, 146 engelli, şehit yakını, gazi ve gazi yakını olmak üzere toplamda 496 vatandaş başvuruda bulundu.

Tepebaşı Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekilişini ziyaret eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da vatandaşların heyecanını paylaştı. Başkan Ataç, “Gönül ister ki tüm vatandaşlarımız faydalanabilsin. Emeklilerimiz, şehit ve gazi yakınlarımız ve engellilerimiz için bu imkanı sağlıyoruz. Şehirde yaşamanın zorlukları, bahçelerimiz ile azalıyor. İnsanımız toprağa dokunarak, küçük çaplı da olsa tarım yaparak keyifli ve kaliteli şekilde vakit geçirebiliyor. İnanın Türkiye’de bu kadar fazla parsel ile bu işin yapıldığı pek yer yok. Elimizden geldiği kadar da artırmaya çalışıyoruz. Benim için insan sağlığı gerçekten çok yüce bir değerdir. Umuyorum çekilişimiz hayırlı, uğurlu olur. İsmi çıkmayan vatandaşlarımız da üzülmesinler, gelecek dönemde yine katılma imkanınınız olacak. Gösterdiğiniz ilgi için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra 350 kişilik listeden 108 emekli ve 20 adet yedek kullanıcının; 146 kişilik listeden de 109 engelli, şehit yakını, gazi, gazi yakını ve 20 adet yedek kullanıcının isim çekiliş ile noter ve kura heyeti eşliğinde belirlendi. Başkan Ataç da kurada ilk talihli vatandaşı belirleyen çekilişi gerçekleştirdi. Kura sonucunda ise toplam 217 parselin dağıtımı yapıldı.

Kuraya katılan vatandaşlar da Başkan Ataç ve Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerine teşekkürlerini iletti.

ESKİŞEHİR 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:08

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