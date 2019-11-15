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ESOGÜ Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği'nde 50. Brakiterapi vakası tedaviye alındı

İHA

Eskişehir bölgesinde tek merkez olarak geçtiğimiz Temmuz ayında hizmet vermeye başlayan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği Brakiterapi Ünitesi, 50. hastasını başarı ile tedaviye aldı.

ESOGÜ Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği'nde 50. Brakiterapi vakası tedaviye alındı

Eskişehir bölgesinde tek merkez olarak geçtiğimiz Temmuz ayında hizmet vermeye başlayan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği Brakiterapi Ünitesi, 50. hastasını başarı ile tedaviye aldı.
Konuyla ilgili açıklamada, brakiterapinin kanser tedavisinde kullanılan ışın tedavisi yöntemlerinden biri olduğu belirtildi. Tedavinin, vücut boşluklarına ve tümör yataklarına küçük radyoaktif kaynaklar kullanılarak yakından radyoterapi yapılması esasına dayandığı anlatılan açıklamada, "Kanserli hücrelerin bulunduğu yere doğrudan ışın verebilmek bu yöntemin avantajıdır. Geçici uygulanması durumunda uygulama sonrasında radyoaktif kaynak hastadan uzaklaştırılacağı için herhangi bir radyasyon saçılması söz konusu değildir ve hasta hayatına kaldığı yerden devam edebilmekte ve aynı gün evine dönebilmektedir. Sosyal ilişkilerin bu korku nedeniyle sınırlanmasına kesinlikle gerek yoktur. ESOGÜ’deki klinikte dünyada da en sık kullanılan radyoaktif İridyum192 kaynağı kullanılmaktadır (Gamma MedPlus iX HDR Brakiterapi Cihazı). Yaklaşık yarı ömrü 3 ay olan kaynağın, üç ayda bir yurt dışından getirilen yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir. Klinikte halen 2. kaynak kullanımdadır. Genellikle dışarıdan uygulanan radyoterapiye ek olarak uygulanır. En yaygın kullanım alanı kadınlarda rahim ve rahim ağzı kanserleridir. Brakiterapi uygulaması sırasında, uygulama şekline bağlı olmakla birlikte genellikle herhangi bir ağrı hissedilmez ama gerek duyulması durumunda anestezi hekimi hastaya sakinleştirici ya da ağrı kesici ilaçlar yapabilir. Çok nadiren genel veya spinal anesteziye gerek duyulur. Aplikatörler uzman doktorlar tarafından yerleştirildikten sonra, tomografi çekilerek doğru pozisyonda olup olmadıkları kontrol edilir. Bu tomografide kritik organlar (idrar torbası, kalın barsak çıkışı) ve tümör bölgesi belirlenir. Brakiterapi konusunda deneyimli 2 medikal fizikçi tarafından kaynak pozisyonları ve uygun doz dağılımları hesaplanır. Daha sonra aplikatörler cihaza uygun konnektörlerle bağlanır ve tedavi ekibi dışarı çıkar. Radyoaktif kaynaklar dışarıdan otomatik olarak aplikatörlere gönderilir. Hasta ağrı veya sıcaklık hissetmez. Aplikatör yerleşimi ve tedavi planlama yaklaşık 30 dk ve aktif tedavi süresi 20 dk olmak üzere toplam brakiterapi uygulaması genellikle 1 saati geçmeyen bir işlemdir. Ünitede tüm bunlara ek olarak 2 brakiterapi hemşiresi, 2 yardımcı personel ve 2 brakiterapi teknikeri de çalışmaktadır. Eskişehir dışında Afyon, Kütahya ve Bilecik illerinden gelen vakaların brakiterapi uygulamaları da klinikte başarı ile gerçekleşmektedir" diye belirtildi.

ESKİŞEHİR

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:26
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