Dünyada her yıl 15 milyon bebek prematüre doğuyor ESOGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydemir; "Avuç içi kadar küçük doğan bu bebeklerin hayata tutunmaları ancak büyük emekler harcandığında mümkün olmaktadır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dünyada her yıl 15 milyon bebek prematüre doğuyor ESOGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydemir; "Avuç içi ...

İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Aydemir, dünyada her yıl 15 milyon bebeğin prematüre olarak dünyaya geldiğini söyledi.

Dünyada her yıl 15 milyon bebek prematüre doğuyor ESOGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydemir; "Avuç içi kadar küçük doğan bu bebeklerin hayata tutunmaları ancak büyük emekler harcandığında mümkün olmaktadır”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Aydemir, dünyada her yıl 15 milyon bebeğin prematüre olarak dünyaya geldiğini söyledi.
ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Aydemir, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla yapmış olduğu açıklamada, Dünya Prematüre Gününün 2011 yılından bu yana farkındalık oluşturmak, bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla kutlandığını söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü’nün 37’inci gebelik haftasından önce dünyaya gelen bebeklerin ‘prematüre’ olarak tanımlandığını belirten Aydemir, “Tüm gebeliklerin yaklaşık yüzde 10’u anneye veya bebeğe ve bazen de tam belirlenemeyen nedenlere bağlı olarak prematüre doğumla sonuçlanır. Tüm dünyada her yıl 15 milyon bebek prematüre olarak doğmaktadır. Prematürelik ilişkili sağlık problemleri 5 yaş altı çocuk ölümlerinin en önemli nedenidir. Tüm dünyada yılda 1 milyon bebek prematüre doğum nedeniyle kaybedilmektedir. İyi bir perinatal ve neonatal bakım ile bu ölümlerin yüzde 75’ine kadarı önlenebilir. Günümüzde teknoloji ve tıp alanındaki gelişmelere paralel olarak giderek daha küçük gebelik haftasında doğan bebekler yaşatılmaya başlanmıştır. Yaşama tutunabilen prematüre bebekler, solunum problemleri, beslenme problemleri, serebral palsi, gelişimsel sorunlar, görme kaybı, işitme kaybı, öğrenme güçlüğü ve davranış bozukluğu gibi birçok sağlık problemi açısından zamanında doğan bebeklere kıyasla daha risklidir. Bu riskler doğum haftası ve ağırlığı azaldıkça artar. Prematürelik ilişkili sağlık problemleri hem yoğun bakım hizmetleri hem de taburculuk sonrası devam eden sağlık problemleri nedeniyle sağlık harcamaların içerisinde de önemli bir yer tutmaktadır. Avuç içi kadar küçük doğan bu bebeklerin hayata tutunmaları ancak büyük emekler harcandığında mümkün olmaktadır” dedi.

“Prematüre bebekler için özverili bir ekip gerekiyor”
'Prematüre bebekler, riskli gebeliklerin izleminde tecrübeli kadın doğum uzmanlarının olduğu perinatoloji merkezlerinde doğmalı ve yenidoğan uzmanı gözetiminde yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde izlenmelidir' diyen Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Aydemir, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
“Bebeklerin izleminde ileri teknoloji gerektiren cihazlar, multidisipliner yaklaşım, gecegündüz özveriyle çalışan bir ekip gereklidir. Bu ekibin lideri Neonatoloji (yenidoğan) uzmanıdır. Neonatoloji yan dal uzmanlığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığının üzerine 3 yıl daha bu özel alanın eğitimini gerektirmektedir. Özellikle Seviye 3 ve 4 yoğun bakım gerektiren çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerin bakım, tedavi ve izlemlerine ilişkin mesleki yeterlilik ancak bu yan dal uzmanlık eğitimi ile edinilebilir. Türk Neonatoloji Derneği her yıl 17 Kasım Dünya Prematüre Günü’nde düzenlediği aktiviteler ve hazırlanan görseller aracılığı ile ‘Erken doğanlar yenidoğan hekiminin ellerindeyse kazanır’ konseptini vurgulamaktadır. Yenidoğan hemşireliği de el becerisi, dikkatli gözlem yeteneği, bebeklere özgü belirti ve bulguları tanıma açısından bilgi ve tecrübe isteyen özellikli bir meslektir. Yenidoğan hemşiresi bebeğe bir anne şefkatiyle yaklaşarak her türlü ihtiyacı ile yakından ilgilenir. Ayrıca prematüre bebeğin izleminde neonatolojinin yanı sıra çocuk kardiyoloji, çocuk nöroloji, çocuk cerrahisi, oftalmoloji, radyoloji başta olmak üzere birçok uzmanlık alanının işbirliği gereklidir. Doğum bebeğin dünyaya gelmesi ile kutlanan bir gündür ancak bu durum erken doğum ile bebek sahibi olan ailelerde biraz farklıdır. O gün hem aile hem de bebek için zorlu bir yaşam mücadelesinin başladığı gün olur. Bu sebeple Dünya Prematüre Günü aslında hem konu ile ilgili bilinçlendirme, önlemler alma konusunda bilgilendirme, aileleri anlama amacını taşır hem de prematüre bebek sahibi ailelerin artık ertelediği kutlamayı yapabilmesini amaçlar. Tüm sabırsız bebeklerin ve anne babalarının 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kutlu olsun. Minik savaşçılarımız sağlıkla yaşasınlar.”

ESKİŞEHİR

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ESOGÜ Hastanesi'nde ‘Diyabet Farkındalık Etkinliği’ düzenlendi
YEREL HABERLER ESOGÜ Hastanesi'nde ‘Diyabet Farkındalık Etkinliği’ ...
Eskişehir'e hayat verecek 4 yeni 112 istasyonu daha açıldı İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem: "112 Acil Sağlık Hizmetleri 500'ü aşkın personelle yılda 65 bin hastamıza hizmet vermektedir" Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak "Eskişehir bölgede bir sağlık üssü durumuna geldi"
YEREL HABERLER Eskişehir'e hayat verecek 4 yeni 112 istasyonu daha ...
Operasyonla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Operasyonla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si ...
ESOGÜ Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği'nde 50. Brakiterapi vakası tedaviye alındı
YEREL HABERLER ESOGÜ Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği'nde 50. ...
Filistin Büyükelçisinden ’Barış Pınarı Harekatı’ açıklaması Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa; "Filistin halkı her zaman Türkiye’nin yanında" "Filistin halkı Türkiye’ye karşı yapılan her türlü terörist saldırının karşısındadır" "Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkileri bozmaya çalışan merciler harekete geçti"
YEREL HABERLER Filistin Büyükelçisinden ’Barış Pınarı Harekatı’ ...
Vali Çakacak, Bulgar-Türk İşadamları Derneği yöneticilerini kabul etti
YEREL HABERLER Vali Çakacak, Bulgar-Türk İşadamları Derneği ...
Filistin Büyükelçisi Mustafa: Filistin her zaman Türkiye'nin yanındadır
YEREL HABERLER Filistin Büyükelçisi Mustafa: Filistin her zaman ...
'Türkiye'de 5 milyona yakın yabancıya ev sahipliği yapılıyor' (2)
YEREL HABERLER 'Türkiye'de 5 milyona yakın yabancıya ev sahipliği ...
'Türkiye'de 5 milyona yakın yabancıya ev sahipliği yapılıyor'
YEREL HABERLER 'Türkiye'de 5 milyona yakın yabancıya ev sahipliği ...
Gönüllü Bahçeleri için kura heyecanı
YEREL HABERLER Gönüllü Bahçeleri için kura heyecanı
OMEK’te ebru sanatının incelikleri anlatılıyor
YEREL HABERLER OMEK’te ebru sanatının incelikleri anlatılıyor
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’tan muhtar ziyareti
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’tan muhtar ...
Başkan Ataç Döğerliler ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Ataç Döğerliler ile buluştu
Eskişehir'de kaçak ve sahte içkiye darbe
YEREL HABERLER Eskişehir'de kaçak ve sahte içkiye darbe
ÇGD saldırı olayını kınadı
YEREL HABERLER ÇGD saldırı olayını kınadı
Tazelenme Üniversitesi öğrencileri Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi’ni gezdi
YEREL HABERLER Tazelenme Üniversitesi öğrencileri Türk Dünyası Bilim ...
ESO'dan kınama
YEREL HABERLER ESO'dan kınama
Eskişehir Türk Ocağı’nda “Türk Ebrusu” konferansı
YEREL HABERLER Eskişehir Türk Ocağı’nda “Türk Ebrusu” konferansı
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı Uşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan 3 şüpheli Adalet Sarayına sevk edildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 ...
Eskişehir Düşünce Okulu faaliyetlerini arttırmak için protokol imzalandı Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak; “Sizler tarihin şafağından beri var olan bir milletin evlatlarısınız” Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı; “Düşünce okulu entelektüel boyuta önemli oranda katkı sağlayacak bir faaliyet” Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı; “Bugüne kadar 64 atölye çalışması gerçekleştirildi”
YEREL HABERLER Eskişehir Düşünce Okulu faaliyetlerini arttırmak için ...
Eskişehir´de FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir´de FETÖ şüphelisi tutuklandı
Eskişehir'de FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER Eskişehir'de FETÖ operasyonu
Espark’tan yeni yılda hediye karnavalı
YEREL HABERLER Espark’tan yeni yılda hediye karnavalı
Başsavcı Çepni’den Başkan Bozkurt’a ziyaret
YEREL HABERLER Başsavcı Çepni’den Başkan Bozkurt’a ziyaret
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X