Türkiye 192 milletten 5 milyon insana ev sahipliği yapıyor Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu; "Türkiye’de yaklaşık 192 milletten farklı milletten 5 milyona yakın insana ev sahipliği yapıyoruz" "Dünyanın sağır kaldığı ortamda devletimizin çalışmaları takdire şayandır" "Türkçe öğrenmeye gayret gösterin"

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ‘Uyum Buluşmaları’ konulu toplantının 24’üncüsü Eskişehir’de gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından kentteki bir otelde düzenlenen programa Vali Özdemir Çakacak, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Tuncay Döğeroğlu’nun yanı sıra kamu, kurum ve kuruluşları temsilcileri ve kentte yaşayan uluslararası vatandaşlar katıldı.



"Amacımız Türkiye’de yaşayan yabancılara hak ve hükümlülüklerini anlatmak"

Burada açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Aydın Keskin, programın 24’üncüsünün Eskişehir’de düzenlendiğini hatırlattı. Keskin, “Uyum buluşmalarında yabancıların hak ve yükümlülüklerinin, aynı zamanda da kendi toplumumuzla da bir araya geliyoruz. Buluşmalarımızdaki temel amacımız, Türkiye’de yaşayan yabancılara hak ve hükümlülüklerini anlatmak, devletimizin en yetkili göçle ilgili konuları uzmanlar tarafından bire bir görüşmelerini sağlamak, karşılıklı soru cevap olarak da neler yapabiliriz, neler konuşabiliriz, onu değerlendirmek. Aynı zaman çığ gibi sosyal medyada farklı algılar ve söylemlerle dolaşan yalan ve yanlış algıları da farkındalık oluşturmak amacıyla yapıyoruz. Medeniyetimizin beşiği ve insanlık tarihiyle eş kültür mirasına sahip olan ülkemiz, dünyanın her bir yanından Eskişehir’de eğitim gören binlerce öğrenci de bulunmakta. Biz Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak çeşitli ülkelerden ülkemize gelen uluslararası öğrencilerin sadece ikamet izni ve bürokratik işlemleriyle sınırlı kalmayıp, ülkemizin kültürüne, örfüne adetlerine uyumları için söz konusu uyum buluşmalarıyla bir araya geliyoruz” dedi.



"Dünyanın sağır kaldığı ortamda devletimizin çalışmaları takdire şayandır"

Türkiye’nin göç konusundaki çalışmalarının önemine vurgu yapan Keskin, “Türkiye’de yaklaşık 192 milletten farklı milletten 5 milyona yakın insana ev sahipliği yapıyoruz. Dünyada böyle bir ev sahipliği yapan, böyle bir göç dalgasına karşı bir yöneten bir devlet aklı ve necip milletimizin feraseti ender bulunur. Gerçekten baktığımız zamanda tüm dünyanın sağır kaldığı, gözlerini yumduğu böyle bir ortamda devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarıyla uyum konusunda yapılan farkındalık çalışmalarımız gerçekten takdire şayandır” ifadelerini kullandı.



"Türkçe öğrenmeye gayret gösterin"

Özellikle öğrencileri Türkçe öğrenmeye davet eden Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz uyum buluşmalarımızla beraber tüm yabancı kardeşlerimize özellikle altını çizerek, şunu da söylemek istiyoruz. Tabi siz öğrenci kardeşlerimiz bunu eğitiminizle beraber yaşıyorsunuz ama uyumun en önemli ayağının dil olduğunu altını çizmek isteriz. Uyum dille başlar, sizlerden iştiram ediyoruz lütfen Türkçe öğrenmeye gayret gösterin. Türkçe öğrenmek isteyen arkadaşlarınızı teşvik edin, ülkemizde bulunan tüm yabancılar, Türkçe öğrenirse bizim gibi düşünüp, bizim gibi fikirleri, düşünceleri ve bizim mantığımızdan bakışımızdan bakarsa ülkemizdeki uyum çalışmalarına çok büyük bir yararlılık gösterdi. Uyum dediğimiz şey, burada ülkemizde ilelebet kalacağınız anlamına gelmiyor. Birlikte yaşadığımız zaman içerisinde ortak yaşam alanı oluşturmak için hepimize görev düşüyor. Bizde bir akılla, devletimizin aklıyla, necip milletimizin ferasetiyle bu politikalarımızı ve çalışmalarımızı yürütüyoruz.”

Vali Özdemir Çakacak ise, "Özellikle 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaşın da etkisi ile başta Suriyeli olmak üzere milyonlarca insan ülkemize göç ederek burada yeni bir hayata başlamıştır. Ülkemiz, dünyadaki birçok gelişmiş devletin aksine, bütün zor koşullara rağmen asla sınırlarını kapatmamış 'açık kapı politikası' ile kimsenin dinine, diline ve ırkına bakmadan insanlık adına kapılarımıza gelen milyonlara kucak açmıştır. Ülkemize zor zamanlarında sığınan insanları kabul etmenin hem inancımızın hem de kadim Türk geleneklerinin ve misafirperverliğinin gereği olarak görmekteyiz. Bu 5 milyon insanın içinde ülkemize eğitim görmek amacıyla gelmiş 130 bini aşkın öğrenci de bulunmaktadır. Bizler, 130 bini aşan bu öğrencilerin her birini farklı bir hayat hikâyesi ve farklı bir nakış olarak düşünüyoruz. Her bir konuğumuzun idari işlerinin yanı sıra onların Türk toplumuyla olan uyumunu da fazlaca önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

