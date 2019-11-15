Eskişehir´de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

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ESKİŞEHİR´de polis ekiplerince uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2´si tutuklanarak cezaevine konuldu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 5,80 gram metamfetamin, 1,95 gram eroin, hassas terazi, tabanca ve 2 şarjör, 8 mermi, pompalı tüfek ve 4 kartuş ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheliden 2´si hakkında uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ise `uyuşturucu maddesi ticareti yapmak´ suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği´ne çıkarılan 2 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.



ESKİŞEHİR 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:08

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