ESÇAD’tan tedavi gören çocuklara destek Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Nurcan Öcal: “Birlikteysek her şeyi başarabiliriz” “Hastalık özellikle çocuklarda daha da zorlu özenli, maliyeti yüksek, aileleri yıpratan bir süreç gerektiriyor”

Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği (ESÇAD) Yönetim Kurulu üyeleri ve temsilcileri, Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi servisinde tedavi gören çocuklara ziyarette bulundu.

Çocuklara moral vermenin yanı sıra ailelerin ve çocukların ihtiyaçlarını dinleyip yardımlaşma platformu oluşturmak amacıyla düzenlenen ziyarete ESÇAD Başkanı Nurcan Öcal, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Eylem Bahadır ve Sevda Çakmak Akyol, Yunusemre Devlet Hastanesi temsilcisi Ömer Faruk Canbaz, Osmangazi Üniversitesi temsilcisi Serap Akyüz katıldı. Ziyaretçiler, aile ve klinik çalışanları ile bir süre sohbet ederken çocuklara da hediyeler dağıttı. Ziyarete katılan ESÇAD Başkanı Nurcan Öcal, “Kanser toplumumuzda 7’den 77’ye herkesi korkutan ve her geçen gün değişen çevre koşulları, beslenme şekilleri, ekolojik dengenin bozulması ile daha sık görülmeye başlanan bir hastalıktır. Her yaş grubunda zorlu ve uzun bir tedavi sürecini de beraberinde getiren bu hastalık özellikle çocuklarda daha da zorlu özenli, maliyeti yüksek, aileleri yıpratan bir süreç gerektiriyor. Bu süreci çocuğu ile birlikte yaşamaya başlayan aile bireyleri çocukları tedavideyken iş yaşamından uzaklaşmak zorunda kalıyor. Maddi imkanları olmayan aileler için ise hastane koridorlarında ve bahçelerinde devam eden bir yaşam şekli başlıyor" dedi.

"Çocuklara ve ailelerimize eliizden gelen desteği veriyoruz"

Sürenin uzadıkça olumsuz gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Başkan Öcal, "Çocukların hastaneye yatış sayısı arttıkça, yatma süresi uzadıkça aile ilişkileri olumsuz etkilenmeye, ekonomik sıkıntılar daha da içinden çıkılmaz bir hale gelmeye, ailelerin çocuklarına ilişkin kaygıları artmaya başlıyor. Bizler sağlık ekibi olarak ailelerin ve çocukların hastalık ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşabileceği, günlük yaşam şartlarını gözlemleyip eğitim ve destek grupları oluşturabilecek onlara en yakın meslek gruplarıyız. Büyük bir sağlık ekibinden oluşan derneğimizin yaptığı sosyal yardımlaşma faaliyetleri bünyesinde bu zor şartlarda tedavi gören çocuklarımıza ve ailelerine elimizden geldiğince ekonomik ve psikolojik olarak destek vermeye çabalıyoruz. Eskişehir halkının bu konudaki duyarlılığını biliyoruz ve diyoruz ki birlikte isek her şeyi başarabiliriz. Çocuklarımızın ve ailelerin ihtiyaçlarına destek olmak isteyenler gerek bizlerle gerekse ESOGÜ Başhekimliği ile iletişime geçebilirler. Organizasyonumuzda bize destek olan tüm üyelerimize, sağlık çalışanlarına, Osmangazi Üniversitesi Başhekimliğine ve Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi birimi çalışanlarına teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

