Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrasından unutulmaz konser

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarının düzenlediği Anadolu Senfoni Orkestrası (ASO) Konseri, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu’nda gerçekleştirildi.

Orkestranın şefliğini, İzmir Devlet Senfoni Orkestrasında görev alan Nesrin Bayramoğulları yaptı. W. A. Mozart, Edvard Grieg ve Türk besteci Nevit Kodallı’nın ölümsüz eserlerinin sanatseverlerle buluşturulduğu konsere sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Nesrin Bayramoğulları’ndan ASO’ya övgü

Konserle ilgili görüşlerini dile getiren Şef Nesrin Bayramoğulları, “Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrasının beklediğimden çok daha iyi bir orkestra olduğunu gördüm. Çok verimli bir hafta geçirdik. Müzisyen arkadaşlarım inanılmaz bir özveri ile çalıştılar. Birlikte harika bir konser yaptık. Onlara, ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim geleceğimiz olan konservatuvar öğrencilerinin konsere katılmasından dolayı çok mutluyuz. Çok ve ısrarla çalışınca mükâfatı alınıyor. İnşallah aynı sahnede onlarla birlikte müzik yaparız” şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:09

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