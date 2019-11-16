Ünlü orkestra şefi tecrübesini çocuklarla paylaştı

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, usta sanatçı Rengim Gökmen eşliğinde konserlere hazırlanıyor.

Çocukların gerçekleştirdiği prova çalışmalarına Rengim Gökmen katılarak tecrübelerini genç müzisyenler ile paylaşıyor. Çalışmalara ilişkin bir değerlendirmede bulunan Şef Gökmen, müziğin çocuklar için önemine değinirken Tepebaşı Belediyesi’nin de tüm belediyelere örnek olması gerektiğini kaydetti. Gökmen, "Bu, çok değerli bir çalışma. Tepebaşı Belediyesi’nin ve bu projenin bütün belediyelere örnek olmasını istiyorum. Çünkü müzik, çocuklarımızı ve gençlerimizi en doğru yolda buluşturan evrensel bir dil. Irk, inanç, coğrafya ayrımı gözetmeden dünya çocuklarını buluşturabilecek bir şey müzik. Tepebaşı Belediyesi’nin çocuklarımıza hem de orkestra düzeyinde müzik yapabilme şansı sunması, gerçekten çok değerli ve kıvanç verici. Benim için de onlarla birlikte sahnede olabilmek hayatımın en güzel tecrübelerinden bir tanesi olacak. Başkanımız Ahmet Ataç’a, bir sanatçı olarak içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisi, çocuklarımıza en iyi geleceğin müzik ile hazırlanabileceğini keşfetmiş bir insan. Bu projenin ülkemiz adına çok değerli olduğunu düşünüyor ve tüm belediyelere örnek olması gerektiğini belirtiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, provaları süren Yeni Yıl Konseri, 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Konserin biletleri de biletinial.com internet adresi üzerinden satışa sunuluyor.

ESKİŞEHİR 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:09

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