Başkan Ataç, Bulgar-Türk İşadamları Derneği'ni ağırladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, BulgarTürk İşadamları Derneği (BULTİŞ) Başkanı Donka Koleva ve Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı.

Başkan Ahmet Ataç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen BulgarTürk İşadamları Derneği (BULTİŞ) Başkanı Donka Koleva ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Eskişehir Rumeli Sanayici ve İş Adamları Derneği (ERİAD) Başkanı İbrahim Durgut'u makamında ağırladı. İki ülke arasındaki bağlar üzerine sohbet edilen ziyarette Başkan Ataç, konuklarına Tepebaşı bölgesi hakkında bilgiler verdi. Ziyarette konuşan ERİAD Başkanı İbrahim Durgut, "Misafirimiz olan BulgarTürk İşadamları Derneği Eskişehir’de temaslarda bulunuyor. Belediyemiz ile olan ilişkilerin geliştirilmesi adına da Başkanımız Ahmet Ataç ile bir araya geldik. İleriye dönük ne gibi projeler geliştirilebileceğini görüştük, misafirperverliği için kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

BULTİŞ Başkanı Donka Koleva da, "Eskişehir’de olduğumuz için çok heyecanlıyız. Burada çok güzel karşılandık, kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Tepebaşı çok güzel bir kent, biz de başkanımızı ve çalışmalarını görmek istedik. Çok güzel bir kentiniz var. Umarım birlikteliklerimiz devam eder ve birlikte iyi işler yaparız" diye konuştu.

Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Ataç ise, "İbrahim Durgut başkanımızın Bulgaristan’dan misafirleri ile birlikteyiz. Sınır komşumuz Bulgaristan’dan dostlarımızı ağırlamak bizleri de memnun ediyor. Eskişehir’de de çok sayıda Bulgaristan göçmeni vatandaşımız var. O açıdan iki toplumun birbirinden ayrılması söz konusu değil. Birlikte, kardeşçe güzel işler yapılması amacı ile bu temaslar gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç daha sonra konuklarına Tepebaşı Belediye Binası’nı gezdirerek, burada sergilenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini tanıttı.

ESKİŞEHİR 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:09

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