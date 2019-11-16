FETÖ şüphelisi 3 şahıs hücre evinde yakalandı Şahıslar KHK ile meslekten ihraç edilmişti

Eskişehir'de, FETÖ soruşturması kapsamında aranan 3 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen 3 eski astsubayı kent merkezinde saklandıkları hücre evinde yakaladı.
Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği Ankara'ya gönderilecekleri öğrenildi.
ESKİŞEHİR
16 Kasım 2019 Cumartesi
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