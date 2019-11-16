FETÖ şüphelisi 3 şahıs hücre evinde yakalandı Şahıslar KHK ile meslekten ihraç edilmişti

Bugün ne oldu?

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir'de, FETÖ soruşturması kapsamında aranan 3 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen 3 eski astsubayı kent merkezinde saklandıkları hücre evinde yakaladı.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği Ankara'ya gönderilecekleri öğrenildi.

ESKİŞEHİR 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:49

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.