Kadınlar açık havada spor yaptı

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için spor etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor.
Odunpazarı Belediyesi 11 ayrı mahallede bulunan 12 halk merkezinde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükdere ve Emek Halk Merkezlerinde çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirildi. Açık havada spor yapmanın keyfini çıkaran kadınlar, spor etkinliklerinin daha sık düzenlenmesini istedi.
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16 Kasım 2019 Cumartesi
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