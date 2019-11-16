Kadınlar açık havada spor yaptı

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Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için spor etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi 11 ayrı mahallede bulunan 12 halk merkezinde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükdere ve Emek Halk Merkezlerinde çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirildi. Açık havada spor yapmanın keyfini çıkaran kadınlar, spor etkinliklerinin daha sık düzenlenmesini istedi.

ESKİŞEHİR 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:09

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