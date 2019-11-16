FETÖ şüphelisi 3 eski astsubay Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR´de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan meslekten ihraç, 3 astsubay yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin kent merkezinde olduğunu belirledi. Polis, belirlenen hücre evine operasyon yaptı. Operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen 3 astsubay gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderilecekleri belirtildi.
ESKİŞEHİR
16 Kasım 2019 Cumartesi
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