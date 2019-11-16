200 bin liralık hırsızlık şüphelisi 2 kadın yakalandı

ESKİŞEHİR ve İstanbul'da, girdikleri evlerden yaklaşık 150 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 50 bin lira çalan 2 kadın, Eskişehir'de yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki evlerden 25 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasının ardından harekete geçti. Ekipler, hırsızlık olaylarının yapıldığı bölgelerde güvenlik kamerası kayıtlarının görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin Y.U. ile T.U. olduğunu, hırsızlık yapmak için İstanbul'a gittiklerini ve kente geri döneceklerini belirledi. Polis, şüpheli 2 kadını kent girişinde düzenlenen operasyonda yakaladı. Polisin yaptığı araştırmada, şüphelilerin İstanbul'da hırsızlık amacıyla girdikleri evlerden de 125 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 50 bin lira para çaldıkları saptandı. Ayrıca şüphelilerin aracında ve üzerlerinde yapılan aramada ziynet eşyaları, bir miktar para ile bir tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.



ESKİŞEHİR 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:49

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.