Eskişehirspor milli arada boş durmuyor

Eskişehirspor, milli aradan sonra evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah Kırmızılılar, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada çalışmalarına Vali Hanefi Demirkol tesislerinde gerçekleşen antrenman ile devam etti. Sabah saatlerinde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 60 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan idman, ayak tenisi ile son buldu.

ESKİŞEHİR 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:09

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