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Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa’dan Rektör Çomaklı’ya ziyaret

İHA

Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.

Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa’dan Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’yı ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette, Rektör Prof. Dr. Çomaklı ve Büyükelçi Dr. Faed Mustafa, olası iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette Anadolu Üniversitesi’nde okuyan Filistinli öğrenciler de yer aldı. Büyükelçi Mustafa ve Rektör Çomaklı, öğrencilerle bir süre sohbet etti, onların sorunlarını dinledi. Ziyaret sonrasında Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, rektörlük şeref defterini imzaladı.

ESKİŞEHİR

16 Kasım 2019 Cumartesi

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