Polis şüphelendikleri 3 şahsın üzerinden silah ele geçirdi

Eskişehir'de, polis ekipleri çeşitli noktalarda durumundan şüphelendikleri 3 şahsın üzerlerinde yaptığı aramalarda 3 adet tabanca ile mermi ve şarjör ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre; kentin çeşitli noktalarında devriye görevinde bulunan polis ekipleri, Hacı Ali Bey Mahallesi Sakarya1 Caddesinde, durumundan şüphelendikleri G.G. (38), durdurdu. Ekiplerin, şüphelinin üzerinde silah fark etmeleri üzerine şüpheli ruhsatsız olan 1 adet tabancaya ve 13 adet 9 milimetre çaplı dolu fişeğe el koydu.

Kumlubel Mahallesi Aydınlı Sokak üzerinde M.Ö.'ye (23) ait araç şüphe üzerine durduruldu. Polis ekipleri, şüpheliye ait araç içerisinde yaptıkları aramada; 1 adet tabanca, 8 adet yapımı 9 milimetre çaplı dolu fişek ile 2 adet şarjör ve plastik saplı küçük balta ele geçirdi.

Kumlubel Mahallesi Aydınlı Sokak üzerinde, durumundan şüphelenilen G.A. (31), polis ekiplerince durduruldu. Görevlilerce, şüpheli şahsa yapılan aramalarda ise, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı vaziyette bir adet şarjör ve içerisinde basılı vaziyette bulunan 2 adet 9,19 milimetre mermi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Öte yandan polis ekipleri, şüpheli 3 şahsa 'Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler' hakkındaki kanun kapsamında işlem yaptı.

ESKİŞEHİR 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:09

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