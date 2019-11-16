Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler konulu panelde teknoloji ve eğitim konuşuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler konulu panelde teknoloji ve eğitim konuşuldu

İHA

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı (IODL 2019) kapsamında düzenlenen "Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (MOOCs) ve Yükseköğrenim Mikro Kredileri" konulu panel, Öğrenci Merkezi Salon 2016'da gerçekleştirildi.

Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler konulu panelde teknoloji ve eğitim konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı (IODL 2019) kapsamında düzenlenen "Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (MOOCs) ve Yükseköğrenim Mikro Kredileri" konulu panel, Öğrenci Merkezi Salon 2016'da gerçekleştirildi.
Dünyanın farklı ülkelerinden gelen bilim insanlarının açık ve uzaktan eğitim alanındaki çalışmalarını paylaştıkları konferansın ilk panelinde Doç. Dr. Aras Bozkurt moderatörlüğünde, Doç. Dr. Hüseyin Biçen, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Arnavut, Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir Karadeniz ve Doç. Dr. Aras Bozkurt konuşmacı olarak yer aldı.

Doç. Dr. Aras Bozkurt: "Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler ilk ortaya çıktığı zaman, yıkıcı bir yenilik olduğu söyleniyordu”
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin ortaya çıkışı ve getirdiği yeniliklerle ilgili konuşan Doç. Dr. Aras Bozkurt , “Kitlesel açık çevrimiçi dersler hakkında, ilk ortaya çıktığı günden beri; yıkıcı bir yenilik olduğu, dijital bir tsunami olduğu, bir çığır açtığı ve mevcut yükseköğretim sistemini alıp götüreceği vs. gibi pek çok şey söylendi. Böyle söylemlerin ortaya çıkması gayet normaldir. Çünkü yüzyıllardır süren geleneksel bir eğitim sisteminde, özellikle 2000'li yıllardan sonra başlayan hareket sonucu, farklı bir kavram ortaya çıktı. Özellikle ağlara dayalı öğrenmeyi de kapsayan, bu kavramın tarihine baktığımızda, ilk olarak 2008'de Kanada'da ortaya çıktığını görüyoruz. İlgili çalışmalarda çoğu zaman bu kavramın birden ortaya çıktığı söyleniyor. Aslında, 'açıklık' hareketini bir doğru üzerinde düşünmek gerekiyor. Bu kavramın açık üniversiteler, açık ders malzemeleri gibi temelleri de var. 2010 yılına gelindiğinde bir kurtarıcı olduğu, eğitimdeki tüm sorunları ortaya dökebileceği düşünüldü. İlerleyen süreçte ise kurtarıcılık veya yıkıcılık tartışmalar hep süregeldi. Kitlesel açık çevrimiçi dersler ile ilgili yapılan en büyük hatalardan biri bu kavram çatışmasıydı." diye konuştu.

"Bir kurtarıcıyı beklemek yerine, düşünce yapımızı değiştirmemiz gerekiyor"
Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersleri bir kurtarıcı olarak görmenin yapılan en büyük hatalardan biri olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Bozkurt, "Bir kurtarıcıyı beklemekten ziyade, önce kendi düşünce şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor. Hayat değişiyor, teknoloji değişiyor. Benim şu an kullandığım telefon, 2 yıl öncekinden çok farklı. Bu değişimle beraber hayatı; yaşayış, görüş ve deneyimleme şeklimiz değişiyor. Öğrenme ve öğretme şeklimiz de değişiyor. Bu değişimi yükseköğrenim; görüyor, kendini uyarlıyor, değiştiriyor ve öğrenme ekolojisinde hayatta kalmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Hüseyin Biçen: "Yeni teknolojiler artık hayatımızın bir parçası"
Kişiselleştirilmiş öğrenme ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Doç. Dr. Hüseyin Biçen ise yeni teknolojilerin hayatın vazgeçilmez parçası haline geldiğini sözlerine ekledi. Gelişen teknolojiyi, eğitim sistemiyle bütünleştirmek gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Biçen, “İlerleyen yıllarda hem bizim, hem de eğitim sistemlerimizin değişmesi gerekiyor. Çünkü artık yapay zekâ, hologram, kitle kaynağı, kablosuz güç vs. gibi yeni teknolojiler hayatımızın bir parçası haline geldi. Bu yenilikleri eğitim sistemlerimize nasıl entegre edebileceğimizi tartışmamız gerekiyor. İlerleyen yıllarda birçok insan yüksek hızlı interneti kullanabilecek. Bunun dışında zengin interaktif içerikler tüm alanlarda yaygınlaşacak ve gerçek deneyimler sanal ortamlara taşınabilecek. Bugün biz sosyal medya hesaplarımızı kullanırken bile yapay zekâ sayesinde farklı içerikleri görüyoruz. Google arama motorunu kullandığımızda da aslında kendi kişisel ilgi alanlarımızla ilgili bazı bilgilere erişebiliyoruz. Bu tarz ortamlarda kişiselleştirilmiş bir öğrenme ortamı geliştirilirse, kişilerin beklentileri daha da yükselmiş olacak. Bu yeniliklerin devamlılığı oranında yükselmeye gidebileceğiz." şeklinde konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir Karadeniz: "Her kullanıcının kişiselleştirilmiş bir ortama ihtiyacı var"
Yapay zekâ teknolojilerinin eğitimin tüm alanlarında kullanıma açık olması gerektiğine değinen Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir Karadeniz ise, “Yapay zekâ teknolojileri sadece fikir anlamında değil, yüz yüze eğitim dâhil, açık ve uzaktan öğrenme gibi eğitimin bütün alanlarında bulunması gerekiyor. Geçmişten günümüze, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının çok yaygın olduğunu biliyoruz. Bu anlamda ilk tercih, her zaman öğrencilerin daha çok materyale ulaşabileceği ve daha uzun süre kullanabileceği bir ortam hazırlamaktı. Günümüzde teknoloji, çok daha yaygın şekilde kullanılabildiği için öğrencilerimiz; planlamada, kontrol sürecinde, kendilerini sürekli olarak gözlemleyebilme aşamalarında ve kendi süreçlerini değerlendirebilme aşamalarında da devreye giriyor. Bunu yaparken aslında her kullanıcının kendisi için özelleştirilmiş bir ortam kullanabilmesi gerekiyor." dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Arnavut: " Daha çok kişiye erişmek ve insanlara daha çok eğitim imkânı sağlayabilmek istiyoruz "
Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler ile ilgili çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirten Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Arnavut ise şöyle konuştu:
"Sürekli eğitim platformlarını geliştirmeye dayalı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bütün bu çalışmaların aslında tek bir amacı var. Uzaktan eğitim yıllar önce farklı amaçlar doğrultusunda ortaya çıktı. Günümüzde bu durum büyük oranda farklı diyebiliriz. Artık eğitim her kitleye ulaşabiliyor. Daha çok kişiye erişmek ve insanlara daha çok eğitim imkânı sağlayabilmek istiyoruz. Çünkü eğitilmiş insanların neler başarabileceğinin farkındayız. Biz aslında, kitlesel açık çevrimiçi dersleri farklı eğitim alanlarıyla yarıştırmıyoruz. Bu doğrultuda nasıl başarılar kazanabileceğimizi bildiğimiz için çalışmalara devam ediyoruz. Kitlesel açık çevrimiçi dersler gerçekten faydasız olsaydı, 11 senedir devam etmezdi. Bu kursların üzerine sürekli yenilikler ekliyoruz. Ancak bu eklemeleri, kitlesel açık çevrimiçi derslerin etkisiz olduğunu düşündüğümüz için değil, teknolojinin sürekli değiştiği ve yenilendiği için yapıyoruz."

ESKİŞEHİR

16 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Bozkurt’a Onursal Üyelik plaketi
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt’a Onursal Üyelik plaketi
Polis şüphelendikleri 3 şahsın üzerinden silah ele geçirdi
YEREL HABERLER Polis şüphelendikleri 3 şahsın üzerinden silah ele ...
200 bin liralık hırsızlık şüphelisi 2 kadın yakalandı
YEREL HABERLER 200 bin liralık hırsızlık şüphelisi 2 kadın yakalandı
Türkiye’nin dört bir yanından gelen kontrol görevlilerine Numune Alma Eğitimi verildi
YEREL HABERLER Türkiye’nin dört bir yanından gelen kontrol ...
Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa’dan Rektör Çomaklı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa’dan Rektör ...
Şehirlerarası hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı Şüpheli 2 kadın Eskişehir ve İstanbul'daki birçok ikametten toplam 200 bin TL'lik vurgun yaptı
YEREL HABERLER Şehirlerarası hırsızlık yapan 2 kadın ...
Eskişehirspor milli arada boş durmuyor
YEREL HABERLER Eskişehirspor milli arada boş durmuyor
Eskişehir'de şüpheli ölüm 10 gündür kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Eskişehir'de şüpheli ölüm 10 gündür kendisinden haber ...
Yerli otomobil Devrim´i, 20 ayda 255 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Yerli otomobil Devrim´i, 20 ayda 255 bin kişi ziyaret ...
FETÖ şüphelisi 3 eski astsubay Eskişehir'de yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi 3 eski astsubay Eskişehir'de yakalandı
Kazım Kurt: “Birlikte karar alacağız, birlikte yöneteceğiz”
YEREL HABERLER Kazım Kurt: “Birlikte karar alacağız, birlikte ...
Kadınlar açık havada spor yaptı
YEREL HABERLER Kadınlar açık havada spor yaptı
FETÖ şüphelisi 3 şahıs hücre evinde yakalandı Şahıslar KHK ile meslekten ihraç edilmişti
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi 3 şahıs hücre evinde ...
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, ...
Prof. Dr. Rory McGreal’den öğrenme süreçlerinin geleceği ile ilgili önemli açıklamalar
YEREL HABERLER Prof. Dr. Rory McGreal’den öğrenme süreçlerinin ...
Tepebaşı'nda Fen İşleri çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Tepebaşı'nda Fen İşleri çalışmalarını sürdürüyor
Başkan Ataç, Bulgar-Türk İşadamları Derneği'ni ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Ataç, Bulgar-Türk İşadamları Derneği'ni ...
Ünlü orkestra şefi tecrübesini çocuklarla paylaştı
YEREL HABERLER Ünlü orkestra şefi tecrübesini çocuklarla paylaştı
Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrasından unutulmaz konser
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrasından unutulmaz ...
Hekimdağ sonbahar renklerine büründü Hekimdağ’da renk cümbüşü
YEREL HABERLER Hekimdağ sonbahar renklerine büründü Hekimdağ’da renk ...
ESÇAD’tan tedavi gören çocuklara destek Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Nurcan Öcal: “Birlikteysek her şeyi başarabiliriz” “Hastalık özellikle çocuklarda daha da zorlu özenli, maliyeti yüksek, aileleri yıpratan bir süreç gerektiriyor”
YEREL HABERLER ESÇAD’tan tedavi gören çocuklara destek Eskişehir ...
Eskişehir´de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
YEREL HABERLER Eskişehir´de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Türkiye 192 milletten 5 milyon insana ev sahipliği yapıyor Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu; "Türkiye’de yaklaşık 192 milletten farklı milletten 5 milyona yakın insana ev sahipliği yapıyoruz" "Dünyanın sağır kaldığı ortamda devletimizin çalışmaları takdire şayandır" "Türkçe öğrenmeye gayret gösterin"
YEREL HABERLER Türkiye 192 milletten 5 milyon insana ev sahipliği ...
ESOGÜ Hastanesi'nde ‘Diyabet Farkındalık Etkinliği’ düzenlendi
YEREL HABERLER ESOGÜ Hastanesi'nde ‘Diyabet Farkındalık Etkinliği’ ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X