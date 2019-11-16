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Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımında Milli Takıma davet heyecanı

İHA

Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımında Milli Takıma davet heyecanı

Sezona iyi bir başlangıç yaparak ligde yoluna namağlup devam eden Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımında, Milli Takıma davet heyecanı yaşanıyor.
Takımın bu sezonki iyi gidişatında önemli rol oynayan sporcularımızdan Nur Aleyna Köse ve Deniz Yurcu, A ve Genç Milli Kadın Hentbol takımlarının kampına davet alarak Anadolu Üniversitesini gururlandırdılar. 1826 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Milli Takım kampına katılacak olan sporcularımızda, milli formayı giymenin heyecanı yaşanıyor. Sporcularımızın hedefi; kendi takımlarında gösterdikleri başarılı performanslarını Milli Takımda da sürdürmek.

Antrenör Murat Kabadayı: “Milli Takıma sporcu vermekten gurur duyuyoruz”
Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı Antrenörü ve aynı zamanda Yıldız Milli Kız Takım Başantrenörü Murat Kabadayı, “Nur Aleyna ve Deniz, geçen yıl da Yıldız Milli Takım aday kadrosundaydılar ve katıldığımız iki turnuvada kendilerine şans buldular. Bu turnuvalardaki performanslarıyla da birer kez maçın oyuncusu seçildiler. Bu iki sporcumuz, Yıldız Milli Takımda gösterdikleri başarılı performanslarının karşılığında Genç Milli Takımda oynamayı hak ettiler ve burada da kalıcı olacaklarını düşünüyorum. İnşallah bundan sonra milli takımlarda göndereceğimiz oyuncu sayısını arttıracağız. Yıldız Milli Takıma, Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden oyuncu taşımaya çalışacağız. Milli Takıma sporcu vermekten gurur duyuyoruz.” ifadeleri kullandı.

“Anadolu Üniversitesi yıllarca Milli Takıma oyuncu vermiştir”
“Anadolu Üniversitesi olarak yıllarca Milli Takıma oyuncu verdik.” diyen Kabadayı, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu geleneğimiz devam ediyor ve her zaman bu işin öncülüğünü yapan kulüplerden olduk. Kulübün bize sağladığı imkânları çocuklar çok güzel kullanıp, iyi performans sergiliyorlar. Bize bu imkânları sağladığı için başta Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’ya olmak üzere kulüp başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca Milli Takımımıza ve sporcularımıza başarılar diliyorum.”

Nur Aleyna Köse: “Anadolu Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum”
Yıllardır formasını giydiği Anadolu Üniversitesi Hentbol Takımı sayesinde Genç Milli Kadın Hentbol Takımına yükseldiklerini ve bu nedenle de heyecanlı olduğunu dile getiren Nur Aleyna Köse, “Doğru yolda olduğumu düşünüyorum. Bizim için bu yıl sınav yılı olduğu için hem Milli Takımı hem dersleri bir arada yürütmeye çalışıyoruz. Çok gururluyuz. Anadolu Üniversitesine, bize bu imkânları sağladığı için teşekkür ediyorum.” dedi.

Deniz Yurcu: “Her zaman olduğu gibi çok gururluyuz”
Milli Takımda kendilerini zor bir sürecin beklediğini belirten Deniz Yurcu, görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Geçen yıl Yıldız Milli Takımda, Aleyna ile mücadele verdik. Anadolu Üniversitesi Hentbol Takımına da bu sene katıldım ve çok mutluyum. Yeniden Milli Takıma da çağırılmak sevindirici. Bu sene bir üst kategoriye geçtik ve Genç Milli Takım kadrosuna dâhil olduk. Her zaman olduğu gibi çok gururluyuz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.”
Yapılacak olan kamp çalışmaları ile birlikte 2225 Kasım tarihleri arasında Antalya Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda; İtalya, Makedonya ve Kosova Milli Takımlarının da katılacağı bir hazırlık turnuvası düzenlenecek.

ESKİŞEHİR

16 Kasım 2019 Cumartesi

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