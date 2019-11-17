Tepebaşı parklarında sonbahar temizliği

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, sonbahar mevsimiyle birlikte ilçe genelindeki parklarda bakım çalışmalarını hızlandırdı.

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşların uğrak noktası olan parklarda gerçekleştirdiği bakım ve temizlik çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de, sonbahar mevsimiyle birlikte ağaçlardan dökülen yaprakların temizliğini ilçe genelindeki parklarda eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor. Ekipler, rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra parklarda bulunan oturma grupları, çocuk oyun donatıları ve spor alanlarının bakımını da yapıyor.

Ayrıca ilçe genelindeki parklarda ve yeşil alanlarda gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyetlerini dile getiren Eskişehirliler, Tepebaşı Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri ise, belirlenen program çerçevesinde parklarda sürdürülen çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

ESKİŞEHİR 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:10

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