Oğuz Tansel’in kitapları Odunpazarı kütüphanelerinde

Şair ve halk bilimci Oğuz Tansel’in oğlu Prof. Dr. Aysıt Tansel, babasının kitaplarını Odunpazarı Belediyesi Fakir Baykurt ve Hasan Hüseyin Korkmazgil Halk Kütüphanesine bağışladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim üyelerinden Prof. Dr. Aysıt Tansel, ‘masalcı baba’ olarak bilinen babası şair ve halk bilimci Oğuz Tansel’in 104’üncü yıl doğum günü nedeniyle kitaplarını Odunpazarı Belediyesi Fakir Baykurt ve Hasan Hüseyin Korkmazgil Halk Kütüphanesine bağışladı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a mektup da yazan Aysıt Tansel, kütüphanelere gönderdiği kitaplardan Başkan Kurt’a da hediye etti. Mektubunda Kazım Kurt’un Odunpazarı için yaptıklarına hayran olduğunu dile getiren Tansel, Odunpazarı Belediyesi’nin 23 halk kütüphanesi olmasını büyük bir başarı olduğunu söyledi. Tansel’in mektubunu ve hediye ettiği kitapları alan Başkan Kurt, Prof. Dr. Aysıt Tansel’i arayarak teşekkür etti.

ESKİŞEHİR 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:10

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