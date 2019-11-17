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Havacılar Derneğinden 3 bin aileye yardım

İHA

Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, Eskişehir'de 3 bin aileye erzak yardımında bulundu.
Fakir ailelere yardım faaliyetlerini sürdüren Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine derman oluyor. Dernek üyeleri hazırlanan 3 bin erzak kolisini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. Dernek Başkanı Önder Kaya, Eskişehir'in tüm mahallelerinde yürüttükleri yardım faaliyetleriyle yardıma muhtaç ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Kaya, “Her hafta sonunda Eskişehir'in tüm mahallerinde sistemimizdeki kayıtlı ailelere ev ziyaretlerindeki incelemelerde belirlenen yardım periyotlarına göre erzak dağıtımı yapıyoruz. Geçtiğimiz Ekim ayında 203 yardıma muhtaç aileye ulaştık. Her ay neredeyse 200 aileye erzak ulaştırıyoruz. Erzak yardımının haricinde çeşitli yardımlarımız da oluyor. Özellikle Türkiye'de ilk defa derneğimizin gerçekleştirdiği Havakart projesiyle de ailelere logomuz bulunan kartlar vererek, her ay belirlediğimiz limit dahilinde ihtiyaçları olan temel ihtiyaç malzemelerini almalarını sağlıyoruz. Şu an Havakart projemizde 62 aile bulunuyor. Bu aileler evde aile reisi bulunmayan veya çeşitli sebeplerden çalışamayan, düzenli geliri olmayan aileler. Hava ikmalde çalışan gönüllü işçilerin iştirakleriyle Ekim 2017'de kurulduğu ilk günden bugüne kadar çok şükür çeşitli yardım faaliyetleri düzenlemiş ve bugün de 3 bin erzak kolimizi yardıma muhtaç aileye ulaştırmış bulunuyoruz. Erzak yardımlarımızın yanında soba, okul kıyafeti ve eşya yardımları da yapıyoruz. Faaliyetlerimize ilk günden beri destek olan tüm hava ikmal camiasına gönülden teşekkür ediyor ve bu faaliyetlere destek olmak isteyen vatandaşlarımızda sosyal medya veya telefon hattımızdan bize ulaşabileceklerini belirtmek istiyorum” dedi.

ESKİŞEHİR

17 Kasım 2019 Pazar

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