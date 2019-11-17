Eskişehir Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, “İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı” isimli tek kişilik oyunuyla, 24’üncü Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’ne davet edildi.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’nun ilk tek kişilik oyunu olan İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı, 22 Kasım2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 24’üncü Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’ne davet edildi. Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf tarafından düzenlenen Ankara Büyükşehir, Çankaya ve Yenimahalle belediyelerinin de aralarında bulunduğu birçok kurum ve kuruluş tarafından desteklenen festivalde yer alacak olan oyunda, günümüzün en büyük sorunlarından ‘işsizlik’ konu ediliyor.

Oyuncu Ömer Burak Ünal’ın işsiz bir genci canlandırdığı oyunda, iş bulma çabası ve bu çabanın oluşturduğu psikolojik travma anlatıyor. Oyun, açık biçim rejisi ve komedi oyunculuk türlerinden biri olan burlesk oyunculuk tarzıyla seyircisiyle buluşuyor. Geçtiğimiz sezon yurt dışından da birçok tiyatro oyununun sergilendiği 13’üncü ETHOS Uluslararası Tiyatro Festivalinde de yer alan İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı, Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’nun ilk tek kişilik oyunu olma özelliği taşıyor.

İşsiz bir gencin, iş bulma çabasını ve bu çabanın ağır bir psikolojik travmaya nasıl dönüştüğünün dram komedi tarzında anlatıldığı oyun, Ali Cüneyd Kılcıoğlu tarafından kaleme alındı. Atilla Savumlu’nun yönetmenliğini yaptığı oyunun, yönetmen yardımcılığını Büşra Aslan, sahne tasarımını Anıl Ateş Işık, ışık tasarımını ise Yusuf Doğan Çınar ve Doğukan Karataş üstleniyor.

ESKİŞEHİR 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:10

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