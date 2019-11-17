İlkokulu öğrencileri 225 ünite kan topladı

Eskişehir’de bir ilkokulda öğrenciler tarafından başlatılan kan bağışı seferberliği sonucunda 225 ünite kan toplandı.

Eskişehir Adalet İlkokulu’nda 10 yıldır süren kan bağışı kampanyası bu yılda devam etti. Öğrenciler tarafından kan verecek veliler veya vatandaşlar okula davet edildi. Bu sayede öğrencilere, kan bağışının önemi öğretiliyor. Bu yıl yapılan kan bağışı kampanyasına bu okulun mezunu ünlü sanatçı Mithat Körler de katılarak destek verdi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhittin Adıyamanlı da okulu ziyaret ederek bağışçılarla tek tek sohbet etti. Öğrenciler tarafından yürütülen çalışmada 225 ünite kanın toplandığı öğrenildi.

ESKİŞEHİR 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:10

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