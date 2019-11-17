Motosiklet hırsızları saklandıkları evde yakalandı 9 bin TL değerindeki motosiklet sahibine teslim edildi

Eskişehir'de motosiklet ve ikametten hırsızlık olayının zanlıları saklandıkları evde yakalandı.

Alınan bilgilere göre, 813 Kasım tarihleri arasında Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki motosikletlerin direksiyon kilitleri kırılarak çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Olay yerleri ve çevresinden alınan güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu hırsızlık olaylarını E.D. (24) ve R.A.'nın (19) gerçekleştirdiği tespit edildi. İki ayrı motosiklet hırsızlığının şüphelileri E.D. ve kız arkadaşı R.A., 16 Kasım Cumartesi günü saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldığı 9 bin TL değerindeki bir motosiklet de bulunarak sahibine teslim edildi.

E.D. ve R.A. ile bir ikametten hırsızlık ve iki müştemilattan hayvan hırsızlığı olayının şüphelisi Ö.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

ESKİŞEHİR 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:10

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