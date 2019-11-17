Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

ESKİŞEHİR´de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 448 gram bonzai ile 559 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satış amacıyla uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınarak durdurulan iki otomobilde 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda 448 gram sentetik uyuşturucu maddesi bonzai ile 559 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden birinin 4 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



ESKİŞEHİR 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:10

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