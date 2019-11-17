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Prematüre bebek sayısı gün geçtikçe artıyor Özel Ümit Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. ...

İHA

Eskişehir Özel Ümit Hastanesinde dünyaya gelen 60’a yakın prematüre bebek, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü nedeniyle bir araya geldi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Coşkun Minnet, “Yüzde 10 civarında bir prematüre doğum var” diyerek prematüre bebek sayısının gün geçtikçe arttığını belirtti.
Bir restoranda gerçekleşen buluşmaya 60’a yakın prematüre bebek ve ailesinin yanı sıra kadın hastalıkları ve doğum doktorları, çocuk hastalıkları doktorları, yenidoğan hemşireleri katıldı. Prematüre doğan tüm bebekler için doğum günü pastası kesilirken, aileler ve hastane personeli bol bol hatıra fotoğrafı çekerek bu özel günü ölümsüzleştirdi. Etkinlikte konuşan Özel Ümit Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Coşkun Minnet prematüre doğumların her geçen gün arttığına dikkat çekti.

“Yüzde 10 civarında bir prematüre doğum var”
Dr. Minnet, tıbbın ve yeni doğan yoğun bakımlarının gelişmesiyle bebek ölümlerinin azaldığını vurgulayarak, buna rağmen prematüre doğum sayısının her geçen gün arttığını belirtti. Minnet, etkinliğin kendileri için bir övünç ve mutluluk kaynağı olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:
“Artık geleneksel hale gelen Özel Ümit Hastanesi prematüre bebek doğum günü etkinliğimiz büyük bir katılımla kutlanmakta. Bu hem bizim hem hastanemiz adına çok özel anlamlar taşıyor. Sıkıntılı ve erken doğarak sağlık sorunları yaşasa da son derece sağlıklı bir şekilde okul çağına gelmiş çocuklarımız var. Amacımız bu mutluluğu hep beraber yaşamak. Yaşanılan zorluklardan sonra sağlıklı bireyler olarak aileleri ile beraber bugünü kutlamak bizim için övünç ve mutluluk kaynağı. Prematüre günleri artık ülke ve dünya çapında kutlanan anlamlı bir gün oldu. Tıbbın ve yeni doğan yoğun bakımlarının gelişmesiyle beraber artık bebek ölümleri azalmakta. Buna rağmen prematüre doğum sayısı da gün geçtikçe artmakta. Genel olarak yüzde 10 civarında bir prematüre doğum var. Biz de Özel Ümit Hastanesi yeni doğan ekibi olarak Eskişehir’de ciddi bir boşluğu dolduruyoruz."

ESKİŞEHİR

17 Kasım 2019 Pazar

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