Eskişehir'de düzenlenen etkinlikte "Pırıl ve Arkadaşları", çocuklarla buluştu.

ECE Türkiye tarafından yönetilen Espark AVM’de ailelerin ve çocukların kaliteli vakit geçirmesi için düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Son olarak Pırıl ve Arkadaşları müzikal etkinliği ile çocuklar, ara tatilin tadını çıkardı. Onlarca çocuk sevimli animasyon karakteri Pırıl ile eğlenceli dakikalar geçirirken, aileler de çocuklarının mutluluğunu paylaştı.

ESKİŞEHİR 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:10

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