TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da ertelenen Seçimli Genel Kurul, sonrasında aday olması beklenen Rıza Soydaş, "Büyük Eskişehirspor taraftarı ve futbolcularımız şunu bilsinler içleri rahat olsun, her hangi bir aday çıkmaz ise Eskişehirspor’u sahipsiz bırakmayız" dedi.

Eskişehirspor'da 24 Kasım tarihinde yapılacak olan genel kurulda başkanlık için adı geçen iş insanı Rıza Soydaş, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Eskişehirspor'u sahipsiz bırakmayacaklarını belirten Soydaş, efsane kulübü yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Soydaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehirspor’un durumu ve gelinen nokta ortada. Türk futbolunun efsane kulübü eski günlerini mumla arıyor. Büyük borcu ve geçmişte yapılan hatalar nedeniyle kulübe yönetici bulmakta zorlanıyoruz. Futbolcu kardeşlerimiz de zor şartlar altında görevlerini yapmaya çalışıyor. Az daha dişlerini sıkmaları gerekecek. Büyük taraftarımız ise her zamanki gibi görevinin başında. Birlik beraberlik içinde şehrin tüm dinamikleri ile geçmişe sünger çekerek bu kulübü ayağa kaldırmak hepimizin boynunun borcudur. Şu anki gelinen noktada takımı sahiplenecek bir yönetim çıkmadı. Bir yönetimin de üstesinden gelecek bir durum söz konusu değildir. Bu aşamada gelecek yönetimin ilk hedefi kulübü yaşatmak ve bu ligde kalmasını sağlamak olmalıdır. Ekibim ile uzun süredir Eskişehirspor’u yakından takip ediyoruz. Zaman zamanda desteklerimiz oldu. Bugün çoğunluk sağlanamadı. Önümüzdeki bir haftalık süreç Eskişehirspor için çok kritik olacak."



"Aday çıkmazsa Eskişehirspor'u sahipsiz bırakmayız"

Rıza Soydaş, kongrede kimsenin aday olmaması durumunda Eskişehirspor'u başkansız bırakmayacaklarını vurgulayarak, "Kongre sürecinde Eskişehirspor’un bu olumsuz tablodan kurtulması için görüşmelerimiz oldu. Eski başkanlarla görüştüm, kaynak konusunda araştırmalarımız görüşmelerimiz oldu. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile sık sık görüşme imkanım da oldu. Eskişehirspor’u uzun uzadıya konuştuk. Büyük Eskişehirspor taraftarı ve futbolcularımız şunu bilsinler içleri rahat olsun, her hangi bir aday çıkmaz ise Eskişehirspor’u sahipsiz bırakmayız. Yönetimi alıp almamak önemli değil, gelecek yönetime de yardımcı oluruz. Şu konuda Eskişehir halkının içi rahat olsun, Eskişehirspor’u yaşatırken marka değerini de eski günlerine getirmek boynumuzun borcudur. Futbolcu arkadaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Eskişehirspor büyük bir badire atlattı. Bundan sonrası için bu büyük camia hep birlikte ayağa kalkmasını bilecektir. Yeniden Büyük ve efsane Eskişehirspor özlemini duyarak şevkle, azimle omuz omuza çalışmalıyız. Kimseyi ötelemeden, incitmeden, eteğinden çekmeden, iftira atmadan, kucaklaşarak bu efsaneyi en kısa sürede bu şehir ayağa kaldırmak zorundadır. Eskişehirspor demek bu kent için her şey demektir" ifadelerini kullandı.

