Adliye önünde gerginlik Zanlı yakınları gazetecilere tehditler savurarak, polis ekiplerine zorluk çıkardı

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Eskişehir’de çeşitli suçlardan adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin yakınları adliye önünde gazetecilere tehditler savurup, polis ekiplerine zorluk çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında polis ekiplerince çeşitli suçlardan gözaltına alınan 3 kişi Eskişehir Adalet Sarayına getirildi. Bu esnada çoğu kadın yaklaşık 8 kişi adliye kapısına gelen gazetecilere, ‘Neyi çekeceksiniz, sizin başka işiniz yok mu?’ diyerek tepki gösterdi. Ardından adliye merdivenlerini çıkan zanlıların yakınları, gazetecilere tehditler savurdu. Adliye polisi, şahısları uzaklaştırmak için uyarıda bulundu. Polisler, kadını uzaklaştırmaya çalıştığı sırada babası olduğu iddia edilen bir şahıs nöbetçi polisin üstüne yürüdü. Yaşanan tartışmadan sonra takviye olarak gelen ekipler, polislere zorluk çıkaran şahısları adliye önünden uzaklaştırdı.

ESKİŞEHİR 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:10

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