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Işık ihlali kazaya 'geliyorum' dedi

İHA

Eskişehir'de bir araç sürücüsünün göz göre göre trafik lambasında yanan kırmızı ışığa aldırış etmemesi sonucunda trafik kazası meydana geldi.

Işık ihlali kazaya 'geliyorum' dedi

Eskişehir’de bir araç sürücüsünün göz göre göre trafik lambasında yanan kırmızı ışığa aldırış etmemesi sonucunda trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre kaza, Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı’nda meydana geldi. Öğle saatlerinde kırmızı ışık ihlali yapan bir araç sürücüsü, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Çarpma sonucunda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kırmızı ışık ihlaliyle birlikte tramvay yolunu da kullanan duyarsız sürücü, bir süreliğine yolun kapanmasına sebep oldu.

ESKİŞEHİR

18 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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