Anadolu Üniversitesi kendi evinde 1 puana razı oldu Anadolu Üniversitesi: 1 - Haymana Belediyespor: 1

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele eden Anadolu Üniversitesi futbol takımı, ligin 9’uncu haftasında kendi evinde Haymana Belediyespor ile 11 berabere kaldı.

Osmangazi Üniversitesi futbol sahasında gerçekleşen karşılaşmada, Anadolu Üniversitesi; Feyzi Delikanlı, Ali Temizkan, Mehmet Meşe, Oktay Akkoca, Gökhan Özkan, Özkan Can, Emre Özer, Naci Yıldırımoğlu, Suat Gündüz, Caner Çolak ve Ayhan Işık 11’i ile başladı.

Maça istekli başlayan ve oyunun kontrolünü elinde tutan Anadolu Üniversitesi, Caner Çolak'in 35’inci dakikada penaltıdan attığı golle 10 öne geçti. Haymana Belediyesporlu futbolcu İsmail Demir'in 38’inci dakikada kaydettiği golle, rakip takım skoru beraberliğe taşıdı. Maçın ikinci yarısında her iki takım da gol bulamayınca maç 11 sona erdi.



"Zor bir maç oldu"

Anadolu Üniversitesi Antrenörü Çağlar Ayan, "Zor bir maç oldu. Maça çift forvet başladık ve 6 defans oyuncusuyla oynadık. Gol pozisyonlarını da değerlendirdik ama yan hakem bir golümüzü vermedi. Önde olmaya gayret gösterdik. Fakat girdiğimiz gol pozisyonlarını da değerlendiremedik. Eski oyuncularımızla yeni oyuncularımızı adapte edip başarılı bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki maçlarda kendimizi daha da toparlayıp iyi sonuçlar almayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Anadolu Üniversitesi futbol takımı, ligin 10’ncu haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda Görnük Belediye Spor ile kozlarını paylaşacak.

ESKİŞEHİR 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:11

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