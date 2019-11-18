Tepebaşı’nda vezneye ulaşım kolaylığı sağlanıyor

Tepebaşı Belediyesi’nin mobil vezne tahsilat araçları, kentin birçok noktasında vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, 130 Kasım tarihleri arasında ödenen emlak, çevre temizlik ve ilanreklam vergisi ikinci taksitini yatıracak olan vatandaşlar için mobil vezne hizmeti sunuyor. Bu kapsamda mobil vezne tahsilat araçları kentin birçok noktasında hizmet veriyor. Engelli, yaşlı, sağlık sorunu bulunan ve çeşitli sebeplerle vergisini yatırmak üzere belediyeye gidemeyecek olan vatandaşlar, mobil vezne tahsilat aracı ile ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Mobil Vezne aracı, belirlenen tarihlerde 08.3012.00 ve 12.3016.00 saatleri arasında vatandaşların hizmetinde olacak.

Öte yandan yetkilerin yaptığı açıklamada, aracın bulunacağı mahalleler ve tarihler ise şöyle bildirildi:

“18 Kasım Yeşiltepe, 19 Kasım Şarhöyük, 20 Kasım Esentepe, 21 Kasım Fevziçakmak, 22 Kasım Sazova, 25 Kasım Mamure ve Gazipaşa, 26 Kasım Şirintepe, 27 Kasım Yaşam Köyü (Aşağı Söğütönü) ve Güllük, 28 Kasım Işıklar, 29 Kasım Cumhuriye ve Sakintepe Mahallesi.”

ESKİŞEHİR 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:11

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