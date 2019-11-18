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Rektör Çomaklı, Doğu Akdeniz 2019 tatbikat bölgesini ziyaret etti

İHA

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesinin de katıldığı Doğu Akdeniz 2019 tatbikat bölgesini ziyaret etti.

Rektör Çomaklı, Doğu Akdeniz 2019 tatbikat bölgesini ziyaret etti

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesinin de katıldığı Doğu Akdeniz 2019 tatbikat bölgesini ziyaret etti.
Tatbikat merkezi olan Gölcük Donanma Komutanlığına bir ziyaret gerçekleştiren Prof. Dr. Çomaklı ve Üniversitesi heyeti, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya ve Gölcük Tersane Komutanı Tuğamiral Aydın Eken ile bir araya geldi. Rektör Çomaklı, Üniversitenin Doğu Akdeniz 2019 tatbikatına katılmasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.
Tatbikat merkezinde de incelemelerde bulunan Prof. Dr. Çomaklı, tatbikata katılan Anadolu Üniversitesi TV Yapım Merkezi ile Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) personelleriyle bir araya geldi. Rektör Çomaklı burada görev yapan üniversite personeli ve askerlerle bir süre sohbet etti. Tatbikatta görev alan üniversite personeli ve askerlere başarılar dileyen Rektör Çomaklı, bir sivil kurum olarak Doğu Akdeniz 2019 Tatbikatına katılmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Prof. Dr. Çomaklı şöyle konuştu:
“Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ile yaptığımız protokol sonrası Deniz Kurdu 2019 tatbikatına geniş bir ekiple katılım göstermiştik. Bu tatbikat bizim açımızdan verimli geçmişti. Ülkemizin köklü eğitim kurumlarından biri olarak, sahip olduğumuz bilgi birikimi ve altyapımızı diğer kamu kurum ve kuruşları ile işbirliği yaparak ortak projelerde değerlendirmek istiyoruz. Bunun sonucu olarak bu yıl 22’ncisi düzenlenen Doğu Akdeniz 2019 diğer kamu kurumlarımızla beraber biz de katıldık. Bu ülke ve bu millet için çalışmaya devam edeceğiz.”
Bu yıl 22’ncisi gerçekleştiriliyor
Anadolu Üniversitesi'nden TV Yapım Merkezi ve SODİGEM'in katıldığı 22. Doğu Akdeniz Tatbikatı, 9 20 Kasım tarihleri arasında Rodos ile Kıbrıs Adası arasında kalan bölgede gerçekleştiriliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan tatbikat; Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından görevlendirilen 170 kişilik bir ekiple sevk ve idare ediliyor. Tatbikata; NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2 emrinde; Kanada, İspanya, Yunanistan ve Türk Deniz Kuvvetlerinden savaş gemileri, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu 2 emrinde; İtalya, İspanya ve Türkiye’den savaş gemileri, Milli kontrolde; Bulgaristan, Romanya ve Pakistan’dan fırkateynler, İtalya’dan denizaltı ile ABD ve Pakistan’dan Deniz Karakol uçakları, Azerbaycan, Bangladeş, Brezilya, Meksika, Gürcistan, Katar, Romanya’dan toplam 32 gözlemci ile Ürdün ve Pakistan’dan Deniz Özel Kuvvet timleri katılıyor.
Türk Deniz Kuvvetleri tarihinin en yüksek katılımlı davet tatbikatı
Tatbikatla ilgili yapılan açıklamada, "Tatbikatın amacı, dost ve müttefik ülkeler arasında işbirliği ile karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek ve NATO emrinde görev yapması planlanan 'Yüksek Hazırlık Seviyeli Türk Deniz Görev Kuvveti (TURMARFOR)' konsept ve kabiliyetlerini denemektir. Tatbikat kapsamında; insansız hedeflere fiili atışlar, temel deniz harp nevilerine yönelik eğitimler, insani yardım ve doğal afetlerle mücadele harekatı, denizde denetim harekatı ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından verilecek ara durumlarla serbest oyun eğitimi icra edilecektir. Tatbikatta ayrıca, medya ve sosyal medya benzetimi yapılarak katılımcıların gerçek harekat ortamına ünsiyetleri artırılacaktır. TSK tarafından Barış Pınarı ve teröristle mücadele harekatları ile Mavi Vatan’daki faaliyetler yüksek tempoda ve başarı ile icra edilirken, Türk Deniz Kuvvetleri tarihinin en yüksek katılımlı bir davet tatbikatı icra edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

ESKİŞEHİR

18 Kasım 2019 Pazartesi

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