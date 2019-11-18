Masaj salonları işletmeci ve mesul müdürleri bilgilendirildi

Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odasında yapılan, polis, zabıta ve sağlık görevlerinin de katıldığı toplantıda masaj salonlarıyla ilgili birçok konu ele alınarak fikir alışverişi ve bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya masaj salonu işletmecileri ve mesul müdürlerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Şubesi'nden gelen yetkili kişiler katıldı. Toplantıda; işletme sahiplerinin yaşadığı sıkıntılar, meslekteki yanlış anlaşılmalar, çalışma saatleri, ücret tarifeleri ve haksız rekabet konularında fikir alışverişinde bulundu.

Toplantı sonrası konuşan Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara, "Masaj salonu işletmelerimizin denetimlerde sıkıntı yaşamaması adına bu tür bilgilendirme ve istişare toplantıları büyük önem arz etmektedir. Belediyelerimize, Sağlık Müdürlüğümüze ve Emniyetimize bizlere olan destekleri için teşekkür ederim. Gelen tüm masaj salonu işletmecileri ve mesul müdürlerine teşekkür ederim" dedi.

ESKİŞEHİR 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:11

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