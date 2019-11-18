İnönü Belediyesi ve PTT arasında protokol imzaladı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İnönü Belediye Başkanlığı ile PTT Eskişehir Başmüdürlüğü arasında protokolü imzalandı. Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve PTT Eskişehir Baş Müdürü Hüseyin Zengin tarafından imzalan bir yıllık protokol ile İnönü belediyesinin kargo, APS ve kurye taşımaları PTT tarafından indirimli olarak yapılacak.

ESKİŞEHİR 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:48

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.