EGES 2. devre hazırlıklarını sürdürdü

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü (EGES) goalball kadın ve erkek takımları, Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Lig 2. devre maçlarına katılmak üzere Antalya’nın Manavgat ilçesine gitti.

Eskişehir temsilcisi 1822 Kasım tarihleri arasında toplam 9 maç oynayacak. EGES’in kadın ve erkek takımları devre sonunda ligi iyi bir sırada bitirmek istiyor. Bu kapsamda Manavgat’ta hazırlıklarına devam eden EGES, ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Antrenman taktik çalışmaları ve çift kale maç ile sona erdi.

ESKİŞEHİR 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:48

YATSI 19:09

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