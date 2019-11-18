Prematüre bebekler Şehir Hastanesi’nde buluştu

17 Kasım Dünya Prematüre Günü nedeniyle onlarca prematüre bebek ve ailesi Eskişehir Şehir Hastanesi’nde bir araya geldi.

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde gerçekleşen buluşmaya çok sayıda prematüre bebek sahibi ailelerin yanı sıra İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, çocuk hastalıkları doktorları, yenidoğan hemşireleri ve hastane personelleri katıldı. Prematüre bebekler için hazırlanan bilgilendirici kısa filmin izlenmesinin ardından doğum günü pastası kesildi. Aileler ve katılımcılar bol bol hatıra fotoğrafı çekinerek bu özel günü ölümsüzleştirdi.

“Prematüre farkındalığının çok önemli olduğunu düşünüyorum”

Etkinlikte konuşan Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Turhan Sulhan, bakımlarını üstlendikleri bebekleri şimdi bir arada görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Prematüre bebekler için dünyada çok yoğun sağlık çalışmaları yapılıyor. Sağlık hizmetlerindeki temel problem, prematüre doğan bebeklerin yüzde 50’ye yakın bir kısmının yaşama tutunmasında çok ciddi zorluklarla karşılaşıyoruz. Zaten bütün hedef bütün bu miniklerin yaşama tutunmaları konusunda verilebilecek bütün desteği en üst düzeyde verebilmek. Burada Eskişehir Şehir Hastanesi olarak bizim servislerimizde bakımlarını üstlenip belli bir noktaya getirdiğimiz bebekleri burada bir arada görmek bizim için ayrı bir mutluluk. Bu nedenle prematüre farkındalığının çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

ESKİŞEHİR 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:11

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