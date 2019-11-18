Eskişehir'de özel ve kamu güvenlik görevlilerine eğitim

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından okul ve üniversitelerdeki özel güvenlik personellerine 'Güvenli Okul Projesi Eğitimi' ve 'Üniversitelerde Güvenlik Tedbiri' eğitimi verildi.

Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde emniyet ve özel güvenlik görevlilerine okul ve üniversitelerin güvenlikleri hakkında eğitim verildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüklerinde görevli alanında uzman personeller tarafından Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan 177 Özel Güvenlik görevlisine ve 152 Güvenli Okul Koordinasyon görevlisi emniyet personeline "Güvenli Okul Projesi Eğitimi verildi. Ayrıca bu kapsamda üniversitelerde görev yapan 200 özel güvenlik görevlisine de "Üniversitelerde Güvenlik Tedbiri Eğitimi" verildi.

ESKİŞEHİR 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:11

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